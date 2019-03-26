Ebubekir Taşyürek, “Kartal sosyal ve ekonomik hayatıyla hep ileride olacak

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçmenlere seslendi, “Kartal’ın sosyal ve ekonomik hayatını, çağın talep ettiği yeni nesil meslek kurslarıyla,nitelikli kültür sanat hizmetleriyle, tarihi ve doğal mirasımızı katma değere dönüştürmek suretiyle; hep canlı, hep diri tutacağız. Kartal sosyal ve ekonomik hayatıyla hep ileride olacak” dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Şeyh Edebali Camii Derneği’ni ziyaret etti. Cami cemaati ile dernek lokalinde bir araya gelen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, kendisini tanıttı. 50’den fazla ülkede il ve ilçe belediyeciliği araştırmaları yapmış olduğunu ve İBB’de Başkan Vekilliği, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı, Denetim Komisyonu Başkanlığı yaptığını belirtti.Kızılay’a, Yeşilay’dan Birlik Vakfı’na dek birçok vakıf ve toplum yararına faaliyet gösteren kurumlarda faaliyet gösterdiğini belirtti. Vatandaşlarla tek tek ilgilendi, sorunlarının takipçisi olacaklarının sözünü verdi.

Vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi. Kartal’ın daha yaşanılabilir bir ilçe olması idealini 31 Mart yerel seçimleri sonrasında halk ile beraber gerçekleştireceğini belirtti. Eroğlu kıraathanesinde emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarla buluştu. Buluşmada vatandaşların sorunlarını dinleyen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, vatandaşların sorunlarına yardımcı olmaya çalıştı.

“Kartal’ı yaşam liginde, süper lige taşıyacağız”

Projeleri hakkında bilgi veren Taşyürek “Tasarruf ederken kaynak üretmeyi ihmal etmeyeceğiz. Gereksiz tek bir çıktının alınmasına bile gönlümüz razı değildir. Kartal’ın sosyal ve ekonomik hayatını, çağın talep ettiği yeni nesil meslek kurslarıyla, nitelikli kültür sanat hizmetleriyle, tarihi ve doğal mirasımızı katma değere dönüştürmek suretiyle hep canlı, hep diri tutacağız. Kartal’ı yaşam liginde, süper lige taşıyacağız” dedi.

Kartal Kent Meydanı’nı yeniden düzenleyecek

“Demokrasi meydanlarda yaşar” diyen Taşyürek,“Meydanlar şehrin nefes alma, toplanma merkezleridir. Kartal Kent Meydanı’nı yeniden düzenleyeceğiz. Şehrimizin marka kimliğine büyük katkı sağlayacak, Dört dörtlük bir Meydanımız olacak inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.