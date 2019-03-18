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Ebubekir Taşyürek: “Kartal için birlikte çalışacağız”

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Aday ve Proje Tanıtım toplantısında “Mahalleleri tek tek geziyoruz.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:05
Ebubekir Taşyürek: “Kartal için birlikte çalışacağız”

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Aday ve Proje Tanıtım toplantısında “Mahalleleri tek tek geziyoruz.


Siyasetin tek limanını ahlak olarak bildim ve bütün kalbimle inandım. Kartal’ın hizmetkarlığı nasip olursa, gönül belediyeciliği düsturuyla, Kartal için birlikte çalışacağız” dedi.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Belediye Başkanlığı mazbatasını aldığı takdirde Kartal’ı ayağa kaldıracak projelerini ve AK Parti Kartal Belediye Meclis üyesi adaylarını tanıttı. İBB Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde düzenlenen Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’na Kartallı seçmenlerin yoğun ilgisiyle birlikte kalabalık protokol de eşlik etti. Protokol ve katılımcılar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol ve MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek katıldı. AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı mensupları yanı sıra Ülkü Ocakları mensuplarının da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup da toplantıya katıldı.


Toplantının başlangıcında vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerin hatırasına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek’in 20 mahalleyi “Söz Sizde” buluşmaları kapsamında dolaşarak vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetleri kapsayan video seyredildi.



“Hizmetkar olmak için yola çıktım”


Kartallılara seçim beyannamesi lansman toplantısında yaptığı konuşmasına, Kartallıları selamlayarak başlayan Ebubekir Taşyürek özgeçmişinden bahsederek; “1984’ten bu yana medeniyetimizin baş şehri İstanbul’da ve Kartal’da yaşıyorum. İş hayatıma Serbest Mali Müşavir olarak başladım. Hali hazırda, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim şirketimizin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıyım” dedi.



“Milletime, memleketime, devletime hizmet etmek için siyasete AK Parti’mizde başladım”


Taşyürek, “Teşkilatımızın pek çok önemli kademesinde görev aldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptım. Uzman ve bilirkişi olarak kamuda pek çok vazife ifa ettim. En son Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak İstanbul’umuza ve Kartal’ımıza hizmet ediyorum. Bu görevlerim vesilesiyle; önemli mesleki, sivil toplum yöneticiliği, siyasi ve belediyecilik tecrübeleri edindim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, sizlerin teveccühleriyle, Kartal’ın hizmetkarı olmak için yola çıktım” dedi.



“Siyasetin tek limanını ahlaktır”


Konuşmasının ana temasını oluşturan gönül belediyeciliği için Taşyürek, “İş hayatım ve mesleki kariyerim bana; zamanı, finansı ve insanı doğru yönetme kabiliyeti kazandırdı. Liderimizin dediği gibi, ‘Siyasetin tek limanı ahlaktır.’ Siyasetin tek limanını ahlak olarak bildim ve bütün kalbimle inandım. Kartal’ın hizmetkarlığı nasip olursa, bu ilkelerden milim şaşmadan gönül belediyeciliği düsturuyla, Kartal için birlikte çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:05
  1. doğa

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