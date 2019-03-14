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Ebubekir Taşyürek: Havaray Kartal’da hizmete açılacak

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek,İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordine halinde Kartal’a yapılması planlanan havaray projesini anlattı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:53
Ebubekir Taşyürek: Havaray Kartal’da hizmete açılacak

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordine halinde Kartal’a yapılması planlanan havaray projesini anlattı.



AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’daki taksi, minibüs esnafıyla kahvaltı programında buluştu. Program taksicilerin ve minibüs şoförlerinin Kartal ilçesinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirmesiyle başladı. vatandaşlar, ulaşım güzergahları ve yollar hakkında şikayetçi olduklarını ve bu sorunların çözümü noktasında yardımcı olunmasını istedi. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Bu sıkıntılar da dahil İnşallah Kartal’ın birikmiş sorularını, sıkıntılarını çözüme kavuşturacağız” açıklamasını yaptı.



Ulaşım, sağlık, eğitim dahil her sorun çözülecek

 

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, açıklamalarına şöyle devam etti, “İnşallah projelerimizle ulaşım yolları, sağlık alanları, eğitim alanları dahil her sorunu en güzel çalışmayı ortaya koyarak çözüme kavuşturacağız. Yollarımızın bakımsız olması da ayrı bir sorun. Ve daha nice sorunlar var ama İnşallah bizler bunları sizlerin destekleriyle çözüme kavuşturacağız” dedi.



Trafik Eğitim Pisti ve Park projesi hazır

 

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, mevcut sorunlarla ilgili çözüme yardımcı olacak ve Kartal halkına fayda sağlayacak projelerini dile getirdi. Kartal’a Havaray ve Trafik Eğitim Pisti ve Parkı projelerini tanıttı.



Kartal’a Havaray projesi

 

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, konuşmasını “Sizlere bu konuda hazırlamış olduğumuz birkaç projemizden bahsetmek istiyorum. Kartal Havaray projemizle amacımız Türkiye’nin ilk Havarayını Kartal’a İstanbul Büyükşehir Belediyemizle kazandırmaktır. 16 kilometre uzunluktaki projeyi; Kartal Merkez, Spor Caddesi, Sanayi Caddesi, Kartal Metrosu, Uğur Mumcu durakları şeklinde tasarladık. İnşallah halkımıza yararlı olacak” diyerek devam etti.



Tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım binası ve garaj

 

Taşyürek, sözlerini şöyle bitirdi: “Trafik Eğitim Pisti ve Parkı projemiz, çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği bir pist ve de park projesi olacak. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmek amacıyla inşa etmek istediğimiz parkta tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım binası, garaj ve daha nice alanlar olacak İnşallah. Amacımız Hakk’ın rızasını milletimize hizmet ile kazanmaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:53
  1. İstanbul
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