Ebubekir Sifil Hoca uyardı! Kadını korurken aileyi yıkmayalım

Batı’yı merkez alarak gerçekleştirilen uygulamalar Türkiye’de aileleri çatırdatırken, bu büyük sorun karşısında en büyük karşı ses İslami kişi ve kuruluşlardan yükseliyor. Aile bütünlüğünün sağlam şekilde tesis edilebilmesi için peş peşe projeler hayata geçiren Diyanet’in yanı sıra ilahiyatçılar da reçete niteliğinde fikirler sunuyor. Duyarlı isimler arasında yer alan Sahn-ı Semân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Kurucusu Doç. Dr. Ebubekir Sifil Hoca, ailelerdeki problemlerin derinlik kazandığını, kadının beyanını esas alan uygulamaların aile kurumunu çatırdattığını ifade etti.

Yuvalar yıkılmasın diye...

Avrupa Birliği’ne uyum müktesebatı, 6284 sayılı kanun, çocuk haczi, velayet, süresiz nafaka gibi uygulamaların aile yapısı üzerinde oluşturduğu dinamit etkisi karşısında önleyici unsur olarak İslami çevrelerin direnişi sürüyor. Aileleri yıkıma sürükleyen yayınlar, sosyal olaylar ve hukuki uygulamalara karşı saadetli yuvaların tesisi için 81 ilde Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri ile faaliyet yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Ailemde İyilik Var’, ‘Aile Okulları’, ‘Aile Bilinci Eğitimleri’ gibi projeler ve aile konulu Cuma hutbeleriyle yuvalardaki erozyona set oluyor. Dini kanaat önderleri ise yurt çapında gerçekleştirdikleri sohbetler, kaleme aldıkları yazılar ve neşrettikleri kitaplarla toplumun yaralarına çare olmaya çalışıyor. Bunlardan birisi de, yürüttüğü çalışmalarla toplumun sosyal yaralarını sarmaya kendisini adayan ilahiyatçılardan Sahn-ı Semân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Kurucusu ve Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil.

Kadın ne diyorsa o!

Talebelerine çağını aşan perspektifler sunan İslam ve Hayat Sohbetleri isimli seminerlerinde aile konusuna değinen Doç. Dr. Ebubekir Sifil Hoca, yuvalardaki problemler üzerine yaptığı değerlendirmelerde yetkililere ikazlarda bulundu. Kadının beyanını esas alan uygulamaların aile kurumunu çatırdattığına vurgu yapan Sifil Hoca, “Bir sonraki kuşak tehlikede” dedi. “Kadın vurgusu, kadınla ilgili bir takım yasal düzenlemeler, ‘kadını güçlendireceğim’, ‘kadını destekleyeceğim’ derken aileyi çökertebilecek politikalar, söylemler üreten müesseselere dikkat edilmelidir” ifadelerini kullanan Sifil, yuva yıkan 6284 sayılı kanun tehlikesinin altını çizdi. Ebubekir Sifil, “Bir aile ortamında karı-koca arasında münakaşa olduğunda mevzuatımız kadının beyanını esas alıyor. Delile, ispata, şahite hiç gerek olmuyor. Kadın ne dediyse o oluyor. Allah’tan korkun... Kadın ne kadar insansa erkek de o kadar insandır” diye konuştu.

Uzaklaştırma cezası zulüm

Aile fertlerinin delilsiz şekilde evlerinden uzaklaştırılmasının zulüm olduğunu belirten Doç. Dr. Sifil, şunları dile getirdi: “Bu ülkede bir kısım erkekler eşlerine, annelerine, bacılarına zulmediyor olabilir. Bunun arkasında durmamız bahis konusu değildir. Ama bir aile ortamında karı-koca arasındaki bir anlaşmazlıkta, ihtilafta, kadın hasbelkader gidip ‘eşim bana şiddet uyguluyor’ dese o aile bitiyor. Adamın o kadınla artık bir daha aynı ortamda bulunması söz konusu olmuyor. Aile ortamına yaklaşması, çocuklarıyla münasebet kurması söz konusu olamıyor. Bu, zulümdür ve aileyi berhava etmektir.”

Aile zayıfladıkça gençlerin ahlakı çöküyor

Aile zayıfladıkça yetişen gençlerin ahlaki erozyona uğradığını hatırlatan Doç. Dr. Sifil, şunları kaydetti: “Kadını güçlendirelim, kadını ezen varsa biz de onu ezelim, terbiye edelim. Hakkı neyse cezai manada cezasını verelim. Ama aileye yazık etmeyelim. Aile kurumun zayıflatmaya dönük bu politikaların acısını bir kuşak sonra görürüz. Ki zaten şu anda kısmen görüyoruz. Aile ortamı, aile kurumu işlevini kaybettikçe yetişen gençlerin gidişatını görüyoruz. Ortaokullarda, liselerde meydana gelen hadiseleri görüyoruz. Gençlerin ahlaki gidişatı ortada. Bunlar, zaten ülkemiz için bugünün ana problemleridir.”

Suç toplumuna doğru gidiş

Olumsuz gidişatı Batı ile mukayese ederek değerlendiren Sifil Hoca, “Bu gidişata rağmen aile zayıflatılmaya devam edilirse, bir kuşak sonra artık tam anlamıyla Amerika’daki gibi bir suç toplumu ortaya çıkar. ABD’deki müesses yapısı altında yaşayan toplum, öyle bir hale gelmiş ki adeta dakika başı bir suç işleniyor. Bu ülkenin her dakikada bir yerinde suç işleniyor. Öyle bir hale geldiler. Biz de oraya doğru gidiyoruz” dedi.

Büyük ailelerimiz dağıldı çekirdek aile de çatırdıyor

Doç. Dr. Ebubekir Sifil, “Aileyi zayıflattığınız zaman bunun acısını çok sarsıcı biçimde yaşarız ve bunun telafisi de yoktur” dedi. Sifil Hoca, şöyle devam etti: “Maneviyatımız gidiyor, aile üzerine kurulu değerler gidiyor, anne-baba münasebeti gidiyor, çocuk-ebeveyn münasebeti gidiyor... Zaten büyük aile dağıldı. Anneanne, babaanne, dede ile artık mekanik bir ilişkiye doğru gidildi. Ama çekirdek ailenin kendi içerisinde de ciddi sarsılmalar var. Hükümet aileyi güçlendiren politikalar üretsin. Kadını da ezilmekten kurtaralım ama kadının erkeğini ezmesine, istismar etmesine ve sömürmesine zemin hazırlamayalım. Kimse kimseyi ezmesin, ezemesin. Bu işin yolu eğitimdir. Eğitim denilen altyapıyı devreye sokmadan sadece korumaya dönük politikalar üretmek çözüm değil arıza üreten bir şeydir.”