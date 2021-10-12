'Ebu Zer’den daha fazla lehçesi sâdık adam gelmedi...'

Enis, Mekke’ye gelip gitmiş ve kardeşi Ebû Zer’e Fahr-i Âlem’in hallerini ve vasıflarını anlatmış. Ebû Zer, “Halk, Onun hakkında ne söylüyor?” diye sormuş. Enis de: “Şâirdir, kâhindir, sihirbazdır diyorlar. Ama ben, kâhinlerin sözünü işittim ve çeşitli şiirlerle karşılaştırdım. Allah’a yemin ederim ki, hiç birine uymaz ve bundan sonra ona şair demek kimsenin ağzına yakışmaz. Kısacası, Muhammed (s.a.v.) doğrudur ve onlar yalancıdır” diye cevap vermiş. Onun üzerine Ebû Zer (r.a.) de hemen İslâm oluvermiştir. Rebiülevvel ayında Ebu Zer (r.a.), Medine’ye üç saat uzaklığı olan bir otlakta oğlu ile birlikte, Resûl-i Ekrem’in develerini güderken , Hısnü’l-Fezarî, oğlu Uyeyne, kırk atlı ile gelip Ebu Zer’in oğlunu öldürmüştür.



Ebu Zer Gıfarî de Fahr-i Kâinat’ın seçkin ashabından olduğu halde özel hizmetlerinde bulunurdu. Şam’ın fıkıh bilgini Ebu Zer-i Gıfarî (r.a.) altın ve gümüş biriktirenleri yerer, “Ve bir günlük nafakanın fazlasını biriktirmek doğru değildir’ diye bu mânâya gelen âyeti okurdu. Ebu Zer, o âyetin görünür mânâsına göre hareket eder ve bugünlük nafakadan fazla mal biriktirmeyi uygun bulmayıp, fazlasının Allah yolunda harcanmasını öğütlerdi. Kısaca; Hz. Ebu Zer, son derece şiddetli zühd ve takva yoluna gider ve halkı da sert bir dille böyle güç işlere yöneltirdi. Hz. Osman zamanında devlet gelirleri çoğaldı. Deniz ticaret yolu da açıldı. Pek çok ganimetler alındı. Halk da tabiatiyle nimetlere ve rahatlığa meyletti. Böylece meydana gelen servet ve medeniyetin tabiî hâllerinden olduğu üzere, günden güne servet sahipleri çoğalmakta ve Ebu Zer’in aradığı takva ve kanaat sahipleri azalmaktaydı. Ebu Zer Hz. Peygamber sağken olmayan bid’atlerden ve yeni çıkan âdetlerden nefret ederek, her zaman “Fakirleri gözetiniz” diye zenginlere öğütler verirdi. Fakirler, Ebu Zer’in sözlerini senet kabul ederek zenginleri zorlar olduklarından, zenginler onların bu zorlamalarından şikâyet edinirdi. Hz. Ebu Zer, önce iman edenlerin beşincisidir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) onun hakkında, “Dünya’ya Ebu Zer’den daha fazla lehçesi sâdık adam gelmedi” diye buyurmuştu. Ebu Zer, herkesi bir lokma ve bir hırkaya kanaat eyleyip de, Müslümanların fazla malları, Allah (c.c.) yolunda sarfolunsun diye ısrar ederdi. Pek güzel bir arzu. Vaizler, halkı böyle fedakârlık yoluna teşvik edebilirler. Ama hükümet, bu konuda halka zor kullanabilir mi? Malının zekâtını veren adama ‘malının fazlasını fakirlere dağıt’ diye baskı yapabilir mi? (Ahmet Cevdet Paşa’nın “Kısas-ı Enbiya ve Tevarihi Hulefa” adlı eserinin muhtelif sayfalarından derlenmiştir.)