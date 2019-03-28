Ebû Süfyan-Ebû Cehil ve Ebû Lehep yaşıyor mu?

Kubilay Ertekin/Kuşadası

Yeni Zelanda’da İslâm âleminin(!) değil, gerçek Müslümanların yüreğini dağlayan çok elîm, çok hazîn, barbarca-vahşice, gaddarca ve hunharca bir cinâyet işlendi. İki câmi basılıp 50 Müslüman şehit edildi. Gerçi bunlar ferdî cinâyet ve barbarlıklardandı. Biz bunların bizzat devletleri tarafından işlenen cinâyet ve vahşetlerine, yakın geçmişte ve tarihte şahit olmuş mazlum ve mağdur Müslümanlarız. Bosna vahşeti, Yunan mezâlimi, Ermeni mezâlimi, Bulgar vahşeti, Sırp zulmü, Cezâyir câniliği gibi pek çok değişik dönemlerden geliyoruz. O yüzden günümüzde yaşananlar Haçlı zihniyetinin kalıntıları ve İslâm’a, Müslümanlara olan kin ve nefretlerinin bilinen yanı ve yadırganacak tarafı yok. Bunun çâresi; pek mümkün görülmüyor ama, dünyâ Müslümanlarının birleşmesidir. Bütün bunlara rağmen garip ve hazîn olan şey, böylesi bir dönemde dahi içteki zillet ve ifsat ittifâkının bu vahşeti, denâati bahâne ederek devlet başkanına gönderme yapma aşağılı ve bayağılığıdır…

Şu ifâdeye bakın; “Din üzerinden siyâset yapmanın sonucu budur!” (16/3/2019 basından) Bunlar, sözde o cinâyeti kınıyor görünüyorlar ama, aslında her ikisi de Cumhur Başkanını hedef alıyorlardı. Ezikliğin, zilletin ve seviyesizliğin bu dercesine ancak pes(!) denir...

Bir asra yaklaşan dönemden beri ezilen, horlanan ve aşağılanan Müslümanların dert ve dileklerine tercüman olan, onları dile getiren bir devlet başkanının, bu duygu ve düşüncelerini, ifâdelerini ve onun şahsında bu milleti ve kendisini hedef alma alçaklığı, ancak bu zihniyette görülen bir rezilliktir…

80-90 yıldan beri; (Laisizm-Kemâlizm, devrimler, ilkeler-inkılâplar ve çağdaşlık) maskesi altında bal gibi dinsizlik siyâseti yaparak; ”İslâm çağ dışıdır. Onun yerine Hristiyanlığı kabul etmemiz gerekir” hezeyânını TBMM’de dile getiren herifin heykelini dikip ideolojisine tapınan ve sıradan bir general iken darbecilikle Cumhurbaşkanı olduktan sonra ”Ben, laik bir devletin başıyım, Cumâ namazına gitmem!” zilletine düşen ve her alanda; ”Kahrolsun şeriat!” çığlıkları atarak, ”Gericiler, tarikatçılar-şeriatçılar, mürteciler, Cumhûriyet ve devlet düşmanlarıdır”(!) şeklindeki seviyesizlikleriniz ve o iğrenç sloganlarınızla İslâm’ı ve bu milletin kahir ekseriyetini düşman görme, suçlama-dışlama fişleme gibi bayağılık ve rezilliklerinizi tıpkı bir silah gibi kullananlar sizler ve özellikle sen ve yandaşların değil miydi!? Ayrıca hâlen zikredilen kelimelerle bir takım hamâka tin beyinlerini yıkadığınız kesimler gibi ”Herkesi kör ve âlemi sersem mi sanıyorsunuz?

İşte bu zihniyettekilerin millî irâde ve inanç düşmanlığı dalga, dalga ülke geneline yayılmakta, en basit ve çulpa-çapul kimseler bile bu düşmanlığı yürütmektedirler. Öyle ki, herifler, namaz kıldığı câmiin, dinlediği ezanın, okuduğu Kur’ânın, kestiği kurbanın ve gittiği haccın, yaptığı ibâdetin(!) tuttuğu orucun düşmanlığını yapan ve bunları açıkça basında okuduğu ve TV haberlerinde dinlediği-gördüğü ve bildiği halde, sırf kör bir inat ve ideoloji uğruna onları destekleyen sözde insan ve Müslümanlar(!) var. Hattâ ezanı aslına çevirdiği için milletin başbakan ve bakanlarını, cunta ve darbeciler ile iş birliği yaparak astıranları ve “Taksim’e-Çamlıca’ya câmi yaptırmayacağız!” diye ortalığı ayağa kaldıranları, daha dün (10/2/2019)ezanı yuhalayıp-ıslık çalanları, müezzine galiz küfürler savurup “Eşcinselim-fâhişeyim, nâmusumu(!)kirletmeden duramam, âile bir kusmuktur” pankartları altında yürüyen iffetsiz-sefilleri bile inkâr eden ve onları hoş gören, yadırgamayan-savunan ama, Cumhurbaşkanına sürekli saldıran çok iğrenç bir kesim oluşmuştur. O yüzden bunların yaptığı ibâdet şeklindeki hareketlerin kıymet-i harbiyesi ve ilâhî rızaya eriştiren uygun ve şuurlu bir hareket olduğunu kimse iddiâ edemez. Çünkü “Küfre rızâ, küfürdür” kâidesi esastır. Yâni gerçek bir Müslüman, mukaddesi tahkir-tezyif eden, onu inkâr ve isyânda bulunan bir zihniyetin, ideolojinin sapkınları yanında olamaz, onlarla aslâ aynı düşünceleri paylaşamaz. Bu tip ve zihniyete sâhip olan kimselere âyet ve hadîslerden örnek vermek zâit görüldüğü için o konulara girmek istemiyorum. Çünkü yıllardan beri onları hem dinlerler, hem de bildiklerini yaparak, aynı sapkın ideolojiyi, siyâsi önderlerini(!) körükörüne savunur ve destekleme zilletinde bulunurlar…

Bilindiği üzere iki türlü insan vardır. “İnsan-ı nâtık ve insan-ı kâmil” İnsan-ı nâtık olanlara konuşan hayvan diyorlar. Bunların ferâset ve basireti olmadığı için hayvandan farkı yoktur ve sâdece yer-içer ve yaşarlar. Mukaddesatına tecâvüz gibi şeylere bakmaz ve önem vermezler. Bu tip kimselerin yapmakta oldukları şeylerin içi boş ve şuursuz bir görüntüden-âdetten ve alışkanlıklardan ibâret olduğu söylenir. İbâdetler ise aslâ âdet ve alışkanlık değil, insanı değiştiren, bir şuur ve aksiyon hâline getiren, inandığı ve değer verdiği o ulvî gâyeler uğruna ölümü göze aldığı şeylere düşmanlık edenlere karşı destek ve yardımda bulunma zilletine, gafletine ve dalâletine düşmeyen gerçek mânâda insan-ı kamil olanlar demektir.

Yıllar evvel merhum Ârif Nihat Asya’nın yazmış olduğu bir şiir vardı…

”Diller, sayfalar satırlar

Ebû Lehep öldü diyorlar.

Ebû Lehep ölmedi, yâ Muhammed (SA)

Ebû Cehil kıt’alar dolaşıyor!”...

İşte yukarıdaki başlığı bunun için koydum ve soruyorum. Ülkenin en ücra köşesindeki taşralı bile hâlâ o bâtıl ve fâsit ideolojiyi bir sakız gibi çiğneyip gevelerken adı geçen keferelerin öldüğünü kim iddiâ edebilir!? Üstelik onlar câhil ve ahmak değil, şâir ve edip insanlardı. Sırf inat ve temerrütlerinden, İslâm’a olan kin ve nefretlerinden dolayı düşmanlıkta bulunuyorlardı. Tıpkı günümüzdekiler gibi. Eğer köylü-kentli denilen kimseler bile hâlâ bu zihniyette iseler, o zaman gerçek Müslümanların ya çok büyük kusurları, ya da yapmak istedikleri pek çok şeyler var demektir. Onu herkes kendi vicdânına sorsun...