Ebu Hanzala'nın adamı polis bıçakladı

Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan şüpheli yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. İki polis memuru saldırıda yaralanırken şüpheli ise silahla vurularak yakalandı. Yaralanan 2 polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret için geldiği Silivri'de polise yönelik saldırıyla ilgili açıklamasında saldırganın DEAŞ bağlantısına işaret etti.

Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Daha önce, bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) timimiz var, ekibimiz var. Bunların birkaç kez görüştüğü, Silivri'de mukim ve biraz da adli dengesinin ailesi tarafından da defalarca bildirilip şikayetçi olunduğu, son zamanlarda da bu, uzun zamandır mücadele edilen Halis Bayancuk grubu var. O grubun videolarına aşina olmuş. Zannediyorum ondan etkilenerek bir şey yapmaya çalışmış. Arkadaşlar gereğini yerine getirdi. İki polisimizin hafif yaraları var, onlar da iyiler."

Süpersilivri'nin haberine göre saldırının gerçekleştiği nokta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin bulunduğu AK Parti Silivri İlçe binasına 100 metre uzaklıkta yer alıyor.

Ebu Hanzala cephesinden açıklama

Haberden sonra tetikçi Odatv'ye ulaşan Halis Bayuncuk grubuna ait Tevhit dergisinden Ömer Faruk adlı bir yetkili, saldırganın kendileriyle bir bağlantısı olmadığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da böyle bir ifade kullanmadığını ileri sürdü.