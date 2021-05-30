Ebu Abdurrahman kimdir? Ebu Abdurrahman öldürüldü mü?

Ebu Abdurrahman 7 Haziran 2006 tarihinde öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı 73. Süvari Alayı'nın 5. Süvari Taburu Komutanı Andrew Poppas'ın ifadelerine göre; Iraklı bir kadınla evlenmesinin ardından, 1995 yılında Kanada'yı terk ederek Irak'a yerleşti. 11 Mayıs 2005'te yayımlanan bir mesajında kendisini, Ebu Musab ez-Zerkavi'nin liderliğindeki Irak el-Kaidesi'nin "ikinci emiri" olarak tanımlamıştı.

8 Haziran 2006'da, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile koalisyon güçleri komutanı George W. Casey tarafından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında; 7 Haziran 2006 tarihinde, Hibhib'de yer alan bir güvenli evde gerçekleştirilen bir toplanmaya katılan ez-Zerkavi'nin, bu eve gerçekleştirilen bir hava saldırısı ile hedef alınarak öldürüldüğü duyuruldu.