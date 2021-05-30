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Biyografi Ebu Abdurrahman kimdir? Ebu Abdurrahman öldürüldü mü?
Biyografi

Ebu Abdurrahman kimdir? Ebu Abdurrahman öldürüldü mü?

Ebu Abdurrahman kimdir? El Nusra’nın iktisat sorumlusu olduğu söylenen Ebu Abdurrahman kim olduğunu merak ediliyor. Peki Ebu Abdurrahman nerelidir? Ebu Abdurrahman ne zaman öldürüldü?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:12:00 - 2021-05-30 13:13:12
Ebu Abdurrahman kimdir? Ebu Abdurrahman öldürüldü mü?

Ebu Abdurrahman 7 Haziran 2006 tarihinde öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı 73. Süvari Alayı'nın 5. Süvari Taburu Komutanı Andrew Poppas'ın ifadelerine göre; Iraklı bir kadınla evlenmesinin ardından, 1995 yılında Kanada'yı terk ederek Irak'a yerleşti. 11 Mayıs 2005'te yayımlanan bir mesajında kendisini, Ebu Musab ez-Zerkavi'nin liderliğindeki Irak el-Kaidesi'nin "ikinci emiri" olarak tanımlamıştı.

8 Haziran 2006'da, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile koalisyon güçleri komutanı George W. Casey tarafından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında; 7 Haziran 2006 tarihinde, Hibhib'de yer alan bir güvenli evde gerçekleştirilen bir toplanmaya katılan ez-Zerkavi'nin, bu eve gerçekleştirilen bir hava saldırısı ile hedef alınarak öldürüldüğü duyuruldu.

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