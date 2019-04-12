Ebru Türel'in ses kaydı iddiasına ilişkin 7 gözaltı

ANTALYA (AA) - Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşine ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin, aralarında yeni Başkan Muhittin Böcek'in bir akrabasının da bulunduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayımlanan ses kaydına ilişkin çalışma kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiye ait verileri gizli kaydetme" suçlamasıyla C.B, D.D, B.G, Y.M, C.Ö.Y, N.A. ve C.O'yu gözaltına aldı. Şüphelilerden C.B'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek'in akrabası olduğu ileri sürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, seçimlerden önce sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetlerle yayılıyor." açıklamasında bulunmuştu.

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