Ebru Türel’in ses kaydı iddiasına 1 tutuklama Yerel seçimler öncesi eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının sosyal medyadan yayınlanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı.

Yerel seçimler öncesi eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının sosyal medyadan yayınlanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayımlanan ses kaydına ilişkin soruşturma kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiye ait verileri gizli kaydetme" suçlamasıyla Y.M, C.Y, C.B, D.D, C.O, B.G, M.A ve N.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerden 4’ü direkt, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken N.A’nın tutuklandığı bildirildi.

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