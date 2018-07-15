İsrail zulmü son buldu: Ebru Özkan Türkiye'ye dönüyor

1 aydan fazla süre ile İsrail'de tutsak edilen Özkan hakkında, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama ile yargılandı.

Özkan'ın mahkemeye çıkarılırken ellerindeki kelepçe ve ayaklarındaki pranga ile görüntülendi. Büyük bir skandala imza atan İsrail, Özkan hakkında şartlı tahliye kararı verdi. Karara itiraz edilmesi durumunda serbest bırakılacağı bilgisi alınan Özkan'ın kardeşi Elif Özkan, yaptığı Twitter paylaşımı ile Özkan'ın bugün 21:45 uçağı ile Türkiye'ye geri döneceğini bildirdi.