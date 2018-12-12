Ebru Gündeş Sarraf'ın "yalı" davası

İSTANBUL (AA) - Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ile birlikte yargılandıkları davada dosyalarının ayrılmasına karar verilen sanıklar eşi Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı Begüm Can Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ile avukatı ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada söz alan Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı Gürel, müvekkilinin önceden yaptığı sözleşmelerden dolayı Antalya'da sahne alacağını belirterek, "Geçen celse müvekkilimizi bu duruşmada hazır edeceğimize dair beyanda bulunmuştuk. Önceden planladığı sözleşmeler nedeniyle Antalya'da sahne alacak olmasının dikkate alınmasını istiyoruz. İşi kapsamında yaptığı sözleşmeleri iptal etme imkanı yoktur. Son bir süre talebimiz bulunmaktadır." dedi.

Mahkeme, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretinin son kez kabul edilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmaya hazır edilmemesi halinde ise hakkında zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtarında bulundu.

Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir hakkında ise ek savunmasının alınabilmesi için zorla getirme kararı çıkartılmasına karar veren mahkeme, İstanbul Barosu tarafından atanan ve bu duruşmaya katılmayan Hakkı Süha Gökdemir'in avukatı Yusuf Takçı'ya tebligat çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme, avukat Takçı'nın sonraki duruşmaya katılmaması durumunda ise İstanbul Barosu CMK listesinden çıkarılması için durumu baroya ihbar edeceğini de tutanağa yazdırdı.

Duruşma, ertelendi.

- Ebru Gündeş Sarraf'ın dosyası ayrılmıştı



Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011'de satın almış, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Sarraf, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970'de ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğünce onaylanmıştı.



Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı gerçekleştiği iddialarının bazı basın yayın kuruluşlarınca gündeme getirilmesi üzerine yalılarda inceleme başlatan Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 2960 sayılı yasaya aykırılıklar tespit etmiş ve dosyayı, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na göndermişti.



Kurul tarafından yaptırılan incelemede, yalılarda onaylı projede olmayan fazlalıklar bulunduğu, iki yalıyı birbirine birleştiren tünel ve asansörlerin onaylı projede yer almadığı tespit edilmişti. Kurul, her iki yalının onaylı projede görünen eski haline geri getirilmesine ve mülk sahipleri hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca suç duyurusu yapılmasını kararlaştırmıştı.



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtiliyor.



İddianamede, sanıklar Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de tutuklu bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceğini, bu sürecin savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir yönünden davanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine hükmetti.

