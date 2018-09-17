Ebru Gündeş kızıyla beraber New York'ta görüntülendi!

İşlediği suçlardan yargılanırken savcılık ile işbirliğine giderek sanıklıktan tanık konumuna geçen Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonundan çıkış yaptı.

REZA ZARRAB NEW YORK'TA ÜNLÜ MEKANDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’deki davanın önemli ismi Reza Zarrab, geçtiğimiz hafta New York'un ünlü mekanı Soho'da görüntülenmişti.

Zarrab, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrılmıştı.