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Ebru Gündeş kızıyla beraber New York'ta görüntülendi!

New York'ta yargılanan İranlı Reza Zarrab'ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte THY'nin TK-003 sefer sayılı uçağı ile New York'a geldi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:44
Ebru Gündeş kızıyla beraber New York'ta görüntülendi!

İşlediği suçlardan yargılanırken savcılık ile işbirliğine giderek sanıklıktan tanık konumuna geçen Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonundan çıkış yaptı.

REZA ZARRAB NEW YORK'TA ÜNLÜ MEKANDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’deki davanın önemli ismi Reza Zarrab, geçtiğimiz hafta New York'un ünlü mekanı Soho'da görüntülenmişti.

Zarrab, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrılmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:44
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Reza Zarrab
  4. Ebru Gündeş
  5. New York

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