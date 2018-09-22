'Reza Zarrab ile Ebru Gündeş sabaha kadar tartıştı' iddiası
Halkbank davasında sözde itirafçı olup ABD tarafından serbest bırakılan Reza Zarrab’ın Amerika’da bir otelde Ebru Gündeş ile uzun süre tartıştığı iddia edildi.22 Eylül 2018 Cumartesi 12:28
ABD'deki Halkbank davasında yargılanan ve sözde itirafçı olup serbest bırakılan Reza Zarrab, iddiaşara göre Ebru Gündeş ile bir otel dairesinde bir araya geldi. Ve bir süre sonra tartışma çıktı. Sesler o kadar yükseldi ki kordidorlar ikilinin bağrışlarıyla yankılandı. 29. daiereye yakın odalar yüksek sesten ötürü resepsiyona şikayette bulundu.
Lüks otelde görülen Zarrab’ın, cipine binip, zenginlerin yazlık yeri Hamptons'a gittiği öğrenildi.
(Takvim)
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