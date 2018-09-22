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'Reza Zarrab ile Ebru Gündeş sabaha kadar tartıştı' iddiası

Halkbank davasında sözde itirafçı olup ABD tarafından serbest bırakılan Reza Zarrab’ın Amerika’da bir otelde Ebru Gündeş ile uzun süre tartıştığı iddia edildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:28
'Reza Zarrab ile Ebru Gündeş sabaha kadar tartıştı' iddiası

ABD'deki Halkbank davasında yargılanan ve sözde itirafçı olup serbest bırakılan Reza Zarrab, iddiaşara göre Ebru Gündeş ile bir otel dairesinde bir araya geldi. Ve bir süre sonra tartışma çıktı. Sesler o kadar yükseldi ki kordidorlar ikilinin bağrışlarıyla yankılandı. 29. daiereye yakın odalar yüksek sesten ötürü resepsiyona şikayette bulundu.

Lüks otelde görülen Zarrab’ın, cipine binip, zenginlerin yazlık yeri Hamptons'a gittiği öğrenildi.

(Takvim)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:28
  1. Reza Zarrab
  2. ebru gündeş

YORUM YAZ

  • akiaki26 dk önce
    o tartışma farklı bir tartışma olmasın sabaha kadar
  • şarya şarya 29 dk önce
    NE DİYELİM BUNASEV.A.Y.PAR.MI TATLI YOKSA VATANMI DAHA TATLI VATNI TATLI OLMADIĞI GERÇEKTİR BUNU ANLADIK AMA 4. KELİME ÜZERİNDE DURMAK LAZIM BENCE SİZCE NASIL BİLMEM HA VATANI SATTIN HADA VATANI SATANLA HASRET GİDERİRSİN ARALARINDA HİÇ BİR FARK YOK
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