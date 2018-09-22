'Reza Zarrab ile Ebru Gündeş sabaha kadar tartıştı' iddiası

ABD'deki Halkbank davasında yargılanan ve sözde itirafçı olup serbest bırakılan Reza Zarrab, iddiaşara göre Ebru Gündeş ile bir otel dairesinde bir araya geldi. Ve bir süre sonra tartışma çıktı. Sesler o kadar yükseldi ki kordidorlar ikilinin bağrışlarıyla yankılandı. 29. daiereye yakın odalar yüksek sesten ötürü resepsiyona şikayette bulundu.

Lüks otelde görülen Zarrab’ın, cipine binip, zenginlerin yazlık yeri Hamptons'a gittiği öğrenildi.

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