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Ebrar’ın örnek davranışı ödüllendirildi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, parkta bulduğu 200 TL’yi polise teslim eden 5. sınıf öğrencisi Ebrar Dağ’ı ödüllendirdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:51
Ebrar’ın örnek davranışı ödüllendirildi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, parkta bulduğu 200 TL’yi polise teslim eden Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ebrar Dağ’ı ödüllendirdi.



Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ebrar Dağ, arkadaşlarıyla oyun oynadığı parkta bulduğu 200 TL parayı polis ekiplerine teslim ederek, örnek davranış sergiledi. Bu olay karşısında Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu da eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Ebrar Dağ’ı makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, örnek davranışından dolayı Ebrar’ı kutlayarak, tablet bilgisayar ile ödüllendirdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye olay esnasında yaşadıklarını anlatan Ebrar Dağ, parayı bulduğunda çok heyecanlandığını ve polis ekiplerine teslim ettiği sırada ağladığını ifade eden Ebrar’a Dağ’a neden ağladığı sorulduğunda "Nasıl zor şartlarda kazanıldığını düşündüm bir ihtiyacını gidermek için kullanacağı sırada parasının yok olmasına üzüldüm. Onun için duygulandım" dedi.



Kendi küçük gönlü ve yüreği büyük tüm topluma örnek olacak davranışın kendilerini duygulandırdığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Böyle üstün ahlaklı öğrencimizi yetiştiren başta anne ve babası olmak üzere öğretmenlerimizi kutluyor teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:51
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