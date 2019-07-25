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Ebola virüsü vaka yönetim rehberi yayınlandı

Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla "Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi" hazırlandı- Yurt dışından ebola virüsü gelme riskine karşı hazırlanan rehberde, hastalık hakkında genel bilgiler, uygulanacak korunma, kontrol prosedürleri, hastalık bölgelerine yönelik seyahat önlemleri ve hastalık görülürse yapılması gerekenler anlatıldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
Ebola virüsü vaka yönetim rehberi yayınlandı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla "Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi" hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Türkiye'de bugüne kadar hiç ebola vakasının görülmediği, Sağlık Bakanlığının halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla "Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi" hazırladığı belirtilen açıklamada, Bakanlığın diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi ebola için de gerekli tedbirleri hayata geçirmek üzere hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi.

Yurt dışından ebola virüsü gelme riskine karşı hazırlanan rehberde hastalık hakkında genel bilgiler, uygulanacak korunma ve kontrol prosedürleri, hastalık bölgelerine yönelik seyahat önlemleri ve hastalık görülürse yapılması gerekenlerin detaylı şekilde anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ebola, virüsü taşıyan maymun, yarasa, antilop gibi hayvanların organ, kan ve vücut sıvılarına temasla bulaşıyor. İnsandan insana geçiş ise hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarına temasla veya bunların bulaştığı eşyalarla gerçekleşiyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ebola salgını olan ülkelere seyahat edenlerin, bu bölgelerde yaşayanların ve hasta kişilerle temas şüphesi olanların ebola açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu öyküye eşlik eden 38 derecenin üzerinde ateş, ciddi baş ve kas ağrısı, aşırı halsizlik, bulantı, kusma ve açıklanamayan kanamalar ebola şüphesini kuvvetlendiriyor. Olası vaka şüphesinde, rehberde yer alan kişisel koruyucu donanım kullanımı ve izolasyon önlemleri büyük önem taşıyor."

Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberine, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
  1. Dünya Sağlık Örgütü
  2. Ebola Virüs
  3. Rehber
  4. Sağlık Bakanlığı

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