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Ebola Uganda'ya sıçradı

KDC'den Uganda'ya geçen ve Ebola taşıdığı tespit edilen bir çocuk hayatını kaybetti - DSÖ, Uganda'da iki Ebola vakasının daha görüldüğünü açıkladı

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:00
Ebola Uganda'ya sıçradı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika’da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Ebola salgınının Uganda’ya sıçradığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, Uganda’da şu ana kadar 3 Ebola vakasının tespit edildiğini, hastalığa yakalanan 5 yaşındaki bir çocuğun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

DSÖ, hayatını kaybeden çocuğun 9 Haziran’da ailesiyle birlikte Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden giriş yaptığını, hastalığı tespit edilir edilmez tedavi altına alındığını ancak kurtarılamadığını belirtti.

Öte yandan, Uganda Sağlık Bakanlığı, hastalığın ülkeye girmesinin ardından özel çalışma birimi oluşturdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında şimdiye kadar yaklaşık bin 400 kişi yaşamını yitirdi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:00
  1. Ebola
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