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"Ebeveynlikte Mindfulness" semineri

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen HTHayat Farkındalık seminerlerinin bu yıl dördüncüsü 10 Mayıs'ta yapılacak. Bu yıl seminerin konusu ise Mindful Ebeveynlik olacak. Psikolog Nilüfer Devecigil ile ebeveynlikte mindfulness pratikleri konuşulacak.

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:58
"Ebeveynlikte Mindfulness" semineri

MİNDFULNESS NEDİR?

Mindfulness şimdiki ana yargısız ve açık olarak dikkatini vermek ve bu anda her ne meydana geliyorsa kabullenme anlamına gelen bir yaşantı pratiği.Bilinçli bir şekilde dikkat vermeyi içeren kabul, yargısızlık ve şimdiki ana odaklanmayı temel alan derin bir farkındalık hali. Doğu dünyasında binyıllardır uygulanan bu anlayış Jon Kabatt Zinn tarafından sistematize edilerek bir çeşit stresle başa çıkma yöntemi olarak batı dünyasında yayılmaya başladı. 

Mindfulness hayatın bir çok alanında olduğu gibi ebeveynlik tecrübemizde de "keşke" leri engelleyecek, her ne yapıyorsak, kendimizi ona vermemizi kolaylaştıracak, çocuğumuzla aramızdaki ilişkiyi derinleştirecek ve ona, kendi hayat akışıyla ilgili rol model olmamızı sağlayacak bir yöntem.

 

SEMİNERE KATILIM ÜCRETİ VAR MI?

 

10 Mayıs Perşembe günü saat 10.30-14.00'te gerçekleşecek olan seminer Taksim Divan Otel'de gerçekleşecek. Katılım bedel ücreti ise 50 Tl olacak.

 

 

 

 

 

HaberTurk

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 22:58
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