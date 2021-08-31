Ebeveynleri boşanan çocuklar aşı mağduru olmasın!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklama üzerine okulların açılmasına kısa bir süre kala boşanmış ebeveynler koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlerin başında gelen aşı sorunu yaşamaya başladılar. E-devlet ve E-nabız üzerinden aşı randevusu almak isteyen velayeti kendisinde olan ebeveynler işlemlere başladığında sistem, “Çocuğunuzu görebilmek için diğer ebeveynler onayı gerekmektedir” uyarısı ile karşılaşıyorlar. Aile Hekimleri veya hastane üzerinden yapılan başvurularda aynı sorunla karşı karşıya kalıyor. Bazı ebeveynler kişisel becerileriyle sistemi aşarken bazıları da bu sistem karşısında yenik düşerek, çocuğunun aşılanmasını sağlayamıyor.

Aşı izni problemi giderilmeli

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, “Bu sene eğitim yılı diğerlerinden farklı olarak kovid-19 gölgesinde başlayacaktır. Çocukların aşılanması için anne ve babasının rızası aranmaktadır. Boşanma aşamasında ya da boşanmış eşler arasında oluşan sorunlar nedeni ile velayet bulunmayan eşe ulaşmak zor olabilmektedir. Birçok baba öz çocuklarının sağlık ve eğitim durumunu görme imkanına dahi sahip değildir. Dolayısı ile bazen art niyetli bazen de engellemeler nedeni ile veliler çocuklarının aşı izinlerini vermemekte ya da verememektedir. Bu durum hükümetimiz tarafından bir an önce açıklığa kavuşturulup çözülmelidir” şeklinde konuştu.

“Sorunlar ivedilikle çözülmeli”

Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Boşanma sonrası çocuklarını icra ile gören ebeveynlere ve çocuklara bir zorlukta Kovid-19 aşısında yaşatılmaktadır. Velayeti elinde bulunduran tarafın aşı randevu başvurusu diğer ebeveynin onayı ile tanımlanmaktadır. Çocuğunun aşı olmasını istemeyen veya boşanma sonrası sorunlar yüzünden inat için onay vermeyen ebeveynler yüzünden aşı onayı alınamamaktadır. Aynı sorun çocuğunu görmek isteyen babalara da yaşatılmaktadır. Okulların başlamasına az zaman kala çocuklar ve boşanmış veliler bu sorunları sistemden kaynaklanan sorun ve ebeveynlerin çekişmesi sonucunda yaşamaya devam edecektir. Eğitimin başlayacağı zaman diliminde bu sorunların ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Ayrıca çocuk haczi utancı da son bulmalıdır” diye konuştu.

Telafisi imkânsız zararlara sebebiyet verebilir

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer ise, “Devletin yeni Kovid-19 aşısını zorunlu tutmasında yeni bir uygulama sıkıntısı ortaya çıktı maalesef. Ebeveynleri boşanmış olan çocuklara aşı yapılabilmesi için ‘Her iki ebeveynin de onay vermesi’ zorunluluğu varmış. Başka yerlerde aranmayan bu ‘Ebeveynin müşterek onayı’, ne hikmetse aşı uygulamasında aranır oldu. Boşanmadan dolayı birbirleriyle hiç bir şekilde iletişim kurmamaya çalışan ebeveynler, ortak çocukları için aşı onayı verme konusunda da itilâfa düşebilmektedirler. Bu da maalesef, çocukların en temel haklarından birisi olan eğitim haklarını sekteye uğratmaktadır. Bu sıkıntının, boşanmış ya da boşanma aşamasında olan ebeveynlerce sorun hâline getirilmeden, yetkililerce bir an evvel çözülmesi çok büyük önem ve aciliyet gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.