24 yaşındaki hemşire ebesiyle mesai arkadaşı oldu

Turgutlu ilçesinde Zekiye Ebe'nin yardımıyla dünyaya gelen Yeşim Adamış, okuyup hemşire olduktan sonra memleketindeki özel bir hastanede çalışmaya başladı. Hastanede tanıştığı Zekiye Bayar ile doğumhanede birlikte çalışmaya başlayan Adamış, zamanla yakın arkadaş olduğu Bayar'ın kendi doğumunu da yaptıran ebe olduğunu öğrendi.

"Annem 'o senin ebendi' deyince şaşırdım"

Adamış, kendi doğumunu da yaptıran Bayar ile başka doğumlara girerek, yeni bebeklerin dünyaya gelmesine şahitlik ediyor.

Yeşim Adamış, annesine hastanedeki mesai arkadaşı Zekiye Ebe'nin işindeki tecrübesinden bahsederken, annesinden "Kızım o senin de ebendi." sözünü duyunca şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Zekiye Ebe'yle tanıştıktan sonra onu çok sevdiğini belirten Adamış, "Küçükken mahallemizdeki sağlık ocağında, Zekiye Ebe diye birinin adını duyuyordum ama aradan 24 sene geçmesi dolayısıyla aynı kişi olacağına pek ihtimal vermiyordum ama annemden Zekiye Abla'nın benim ebem olduğunu öğrenince çok şaşırdım." dedi.

"Ebemle çalışmak farklı bir duygu"

Kendisini doğmasına yardımcı olan ebesiyle birlikte çalışmanın farklı bir duygu olduğunu dile getiren Adamış, "Şimdi benim doğumumu sağlayan ebeyle beraber doğumlara giriyoruz ve çocukların doğmasına vesile oluyoruz. Bu bazen bana çok garip geliyor. Benim doğumumu iyi hatırlıyor, bazen bana senin doğumunda da şunu yaşamıştık diye anlatıyor." diye konuştu.

"Doğumuna şahit oldum, gurur duyuyorum"

Meslek hayatında 37. yılını dolduran 57 yaşındaki Zekiye Bayar da binlerce çocuğun doğumuna şahitlik ettiğini ancak ilk kez, ebesi olduğu biriyle aynı çatı altında buluştuğunu ifade etti.

Bayar, şunları söyledi:

"Yeşim ilk geldiğinde zaten ona kalbim ısınmıştı, sonradan onun da ebesi olduğumu bana söyledikten sonra doğumuna şahit olduğum biri ile aynı çatı altında çalışmaktan çok mutlu oldum. Yeşim'in annesi mahalleden takip ettiğim bir gebemizdi. O gün sağlık ocağında çalışıyordum. Mesai bitimine yakın, Yeşim'in halası heyecanla geldi ve annesinin ağrılarının başladığını söyledi. Hemen hazırlığımı yapıp eve gittim. 2 saat içerisinde Yeşim'in doğumu gerçekleşti. Annesini bu kadar özgüvenli ve çalışkan bir kız yetiştirdiği için tebrik ediyorum. Doğumuna şahit olduğum biri ile aynı çatı altında çalışıyor olmak, onur ve gurur verici bir şey."