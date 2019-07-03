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Eber Gölü'nün dip çamuru temizlenecek

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde, yaşam ömrünün uzatılması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve su kalitesinin yükseltilmesi için dip çamuru temizliği yapılacak- Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş:- "Bu çalışma 1-2 yıllık bir süreç değil. Bu çalışma çok uzun sürecek bir çalışma olacak çünkü süreç endemik türlere ve hayvan varlığına zarar vermeyecek bir şekilde sürdürülecek"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:58
Eber Gölü'nün dip çamuru temizlenecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında yer alan, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nün dip çamuru temizlenecek.

Göçmen kuşların yumurtlama ile üreme noktası olan, 146 kuş türünün yaşadığı Eber Gölü'nde, çok sayıda biyolojik çeşitlilik bulunuyor.

Eber Gölü havzasında, endemik bir balık türü olan "Anadolu inci balığı", "Beyşehir Kurbağası" ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su kaplumbağası türü yaşıyor.

Her yıl onlarca bilim insanı ve fotoğrafçı, bu türleri gözlemlemek üzere bölgeye geliyor. Eber Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık sonucu su seviyesinin azalması nedeniyle tehlike sinyalleri vermeye başladı.

Sazlıkları keserek gelir elde eden çevre köylüler, gölde kayıklarıyla hareket etmekte zorlanırken, ekonomik balıkçılık da bitme noktasına geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi (DOKOBİM) tarafından bir proje hazırlanarak, gölün dip çamurunun temizlenmesi için harekete geçildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Eber Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, gölü korumak ve ömrünü uzatmak için av koruma, dip çamuru temizliği ve saz yakımı gibi konularda denetimler yaptıklarını söyledi.

- "Dip çamuru temizleme projesinin ihalesi yapıldı"

Eber Gölü'nün 146 kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanında göçmen kuşların da üreme bölgesi olduğunu dile getiren Alğan, şöyle konuştu:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü olarak Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü'nü korumak, su seviyesini yükseltmek, biyolojik çeşitliliğin artmasına destek olmak için dip çamuru temizleme projesi hazırladık, ihalesini yaptık. Üniversitemizin Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi tarafından belirlenen temizleme takvimi çerçevesinde gölün dip çamurunu temizleyeceğiz. 9 ayrı bölgeye ayırdık göl havzasını. Biyolojik çeşitliliğe, kuşların üreme mevsimine ve mevcut hayvanların varlığını korumak için dikkatli bir şekilde uzun soluklu bir çalışma yapacağız."

- "12 bin hektarlık alan temizlenecek"

DOKOBİM Müdürü ve AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de gölün biyolojik çeşitliliğini ve çevreye olan katkısını anlattı.

Erişmiş, Eber Gölü havzasında 3 endemik tür olduğunu, bunlarla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından tür eylem planları hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayımlarımızla Eber Gölü'nde 146 kuş türü olduğunu belirledik. Bunların 2 tanesi hassas kategoride, 6 tanesi ise tehlike altında olan kuş türü. Bu alanla ilgili olarak ilk olarak Kırkgöz Köprüsü bölgesinden başlanarak 12 bin hektarlık bir alanda dip çamuru temizleme çalışması yapılacak. Bu çalışma 1-2 yıllık bir süreç değil. Bu çalışma çok uzun sürecek bir çalışma olacak çünkü süreç, endemik türlere ve hayvan varlığına zarar vermeyecek bir şekilde sürdürülecek. Bununla ilgili takvimleri belirledik. Bu çalışma Eber Gölü'nü ve biyolojik çeşitliliğini korumak için önemli bir adım oldu."

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:58
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  4. Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş
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