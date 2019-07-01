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EBEGEM’de yeni dönem kursları başladı

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde açılan üç branştaki kurslarda eğitim başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
EBEGEM’de yeni dönem kursları başladı

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde açılan üç branştaki kurslarda eğitim başladı.


EBEGEM bünyesinde açılan Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Çizim Tekniği,Solidworks ileBilgisayar İşletmenliği ve Bilgisayarlı Muhasebe kursları başladı. Hafta içiverilen 163 saatlik Bilgisayar İşletmenliği kursunda 24,80 saatlik Bilgisayarlı Muhasebe kursunda 21 ve60 saatlik Solidworks kursunda ise 29 kursiyer eğitim alıyor.


Öte yandan Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim programı Autocad kursu ileDiksiyon ve Güzel Konuşma Teknikleri Kursunun bu hafta içerisinde başlayacağı bildirildi.


Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “EBEGEM bünyesinde verilen kurslar belli periyotlarla devam edecek. Açılan kurslarayeni dönem ön kayıtlarıalınmaya başlandı. Kurslarımıza katılmak isteyenler, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesindebulunan EBEGEM’e başvuruda bulunmaları gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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