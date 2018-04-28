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'Ebe, doğumda daha aktif rol almalı'

stanbul Medipol Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1.Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günlerinin açılışında konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, doğumda ebelerin daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:41
'Ebe, doğumda daha aktif rol almalı'

“Gerçek bir ebe desteği ile gerçekleşen üçüncü doğumum eşsiz bir tecrübeydi” diyen Albayrak, doğumda hekimin rolünün riskli durumlara müdahale etmek olduğunu belirterek “Ebelerin rolü sabır ve sükûnetli hâlleri ile doğum eyleminin gerçekleşmesini beklemektir. İdeal bir doğumun şifresi nedir diye sorarsanız sabır derim. Fıtrata uygun bir doğumun hiçbir aşamasında aceleci davranılmaması gerektiğine inanıyorum. Vakti beklenmiş, doğum dalgaları tecrübe edilmiş müdahalesiz bir doğum; güçlü bir anne, güçlü bir bebek ve gelecek için güçlü bir toplum demektir” dedi.

EBELİĞİN GÖREV ALANI GENİŞLEMELİ

Eğitim düzeyi yükseldikçe ebeliğin işlerliğinin azaldığını ifade eden Aydın Medipol Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın da “Normal doğumu artırmak ve yetkin bir ebelik ordusu oluşturmak istiyorsak, ebeliğin görev alanını yeniden genişletmek zorundayız” dedi.

İSTEĞE BAĞLI SEZARYEN HAKSIZLIK

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da ebelik mesleğinin çok daha etkin hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle son yıllarda doğumun fizyolojik tarafının zayıfladığını, cerrahi yönünün ağırlık kazandığını belirten Memişoğlu “Genel cerrahi uzmanı olarak söylüyorum sezaryen bir ameliyattır. İsteğe bağlı sezaryen hem anneye hem de bebeğe de haksızlık” dedi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:41
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. esra albayrak
  4. ebe

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