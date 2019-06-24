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Ebabil kuşu Erzurumlu vatandaşın evine sığındı

Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu yorulunca Erzurum’da bir vatandaşın evine sığındı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:21
Ebabil kuşu Erzurumlu vatandaşın evine sığındı

Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu yorulunca Erzurum’da bir vatandaşın evine sığındı.


Afet ve Acil DurumMüdürlüğü’nde çalışan Ali İhsan Karacan, evinin balkonunda bitkin bulduğu Ebabile kızıyla sahip çıkıp, yem ve su ihtiyacını karşıladı. Karacan,evinde baktığı Ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edecek.


Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi’ndeki valiliğe ait lojmanın A-1 Blok’unun 5’inci katında oturan Karacan ailesi, sabah uyanıp, balkona çıkınca uçamayan kuşu gördü. Ravza Nur (7), babası Ali İhsan Karacan’dan kuşla ilgilenmesini istedi. Bunun üzerine internetten araştırma yapan Karacan, kuşun ebabil olduğunu belirledi. Balkonda bitkin duran ebabile, yem ve su verildi. Ali İhsan Karacan; kızları Ravza Nur, Azra Gül (16) ve İrem Betül (18) ile hafta sonu boyunca kuşu besledi.


Dünyanın en nadir kuşunu gördüğünde çok şaşırdığını ifadene eden Karacan, “İlk gördüğümüzde Ebabil Kuşu olduğunu anlamadık sonrada internetten araştırdık ve Ebabil Kuşu olduğunu anladık. Kuranda adı geçen bir kuş olduğu için bizim için daha da anlam ifade etti. Bu kuşlar bir orduyu Allah’ın emriyle taş saldırısına uğrattı. Bizde aldık besledik. Buradan da yetkililere teslim edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:21
  1. doğa

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