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Ebabil kuşu en yakın arkadaşı oldu

Kütahya’da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Kılıç, otobüs durağında bulduğu ebabil kuşunu yanından ayırmıyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:14
Ebabil kuşu en yakın arkadaşı oldu

Kütahya’da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Kılıç, otobüs durağında bulduğu ebabil kuşunu yanından ayırmıyor.


Kaplumbağadan kuşa kadar evinde birçok hayvan besleyen Elif Kılıç, simsiyah gözleri ve geniş kanat açıklığı ile bakanları hayrette bırakan ebabil kuşu ile arkadaş oldu. Günün büyük bir bölümünü otobüs durağında bulduğu ebabil kuşu ile geçiren Elif, onunla oyunlar oynuyor, seviyor, yemeğini veriyor.


Ebabil kuşunu ilk bulduğunda yaralı olduğunu zannederek eve götürdüğünü söyleyen Elif Kılıç, “Ben bu kuşu otobüs durağında buldum ve yaralı sandım. Sonra eve getirmek istedim ve biraz araştırma yaptıktan sonra ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Herhangi bir yarası ya da hastalığı olmadığını gördük. Uçması içinse yüksekten bırakılması gerekiyormuş ama ben onu bırakmak istemedim. Çünkü eğer uçamazsa diye. Şimdi ise onu bırakmak istemiyorum, çok tatlı çünkü. Hayvanları da çok seviyorum zaten, onun için kuşu bırakmak istemiyorum. Kuşu bulduktan sonra aileme haber verdim, onlara da yaralı olduğunu söylemiştim. Ailemin de tepkisi iyi oldu ve kuş şuanda benimle birlikte. İki gündür bizimle, karanlığı seviyor, köşelere gidiyor, çok tatlı bir kuş” dedi.


Kızı Elif’in kuşu bulmasının ardından küçük bir araştırma yaptıklarında ebabil kuşu olduğunu öğrendiklerini söyleyen baba İbrahim Kılıç ise, “Elif ben işte iken beni aradı ve bir kuş bulduğunu söyledi. Ben de ona kuşun yaralı olabileceğinden dolayı bırakmamasını söyledim. Daha sonra eve geldiğimizde biraz araştırma yaptık ve ebabil kuşu olduğunu öğrendik. Bu kuşların zor görünen kuşlardan olduğunu, adı Kur’an-ı Kerim’de geçtiği için kutsal kuşlar olduğunu biliyoruz. Elif’te hayvanları çok seviyor, kaplumbağa ve kuş bakıyor. Bakabilme imkanımız var ama biz kuşun ait olduğu yere gökyüzüne bırakılmasını istiyoruz. Ama Elif kuşa çok bağlandı, onu bırakmak istemiyor. Ancak bu kuşu bizim evde bekletmemiz doğru olmayacak, Elif’i de bu konuda ikna edeceğiz ve Eskişehir’deki hayvanat bahçesine götürmeyi düşünüyoruz. Hayvanat bahçesi de kabul etmezse yetkililerden yardım istiyoruz. Elif’i de bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:14
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