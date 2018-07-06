MEB ücretsiz kurs kayıtları ne zaman başlıyor? EBA ücretsiz e kurs girişi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sağladığı ücretsiz kurs hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler MEB EBA üzerinden öğrenci girişi yapılarak eba ücretsiz kurs başvurusunu yapabilirler. Öğrenciler e-kurs sistemi ile okuldan sonra da eğitim alma imkanına sahip. EBA E Kurs yaz dönemi başvuruları ne zaman eba kurs başvurusu nasıl yapılır? Yaz dönemi için 18-24 Haziran 2018 tarihlerinde alınacak. Yaz Dönemi Kursları 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak. Yaz Dönemi Kursları 19 Ağustos 2017 tarihinde bitecek.

2018 EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde kurs kaydı nasıl yapılır? EBA giriş sistemi için gereken bilgiler neler? EBA E-Kurs ayrıntıları haberimizde. EBA üzerinden yürütülen e-kurs yani destekleme ve yerleştirme kursu için EBA öğrenci girişi yapmanız gerekir. Bu şifre ise öğrenci iseniz yetkili öğretmenizden, öğretmen iseniz MEBBİS’e giriş yapıp oradan istemeniz gerekiyor. Özel okul öğrencileri, bu programın sadece şifre gerektirmeyen bölümlerinde faydalanabiliyor. Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman açılan sayfadan kendi durumunuza uygun yere tıklayıp giriş yapmanız gerekiyor.

EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EBA'nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın. Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında karşınıza http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS//giris.jsp adresi gelecek. Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek. İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine tıklayarak sistemegiriş yapabilirsiniz.Sistem içinde yine e-kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek. Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz. Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.