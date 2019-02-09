EBA kurs başvuruları başladı mı? | 2019 EBA öğretmen kurs başvuru kayıt ekranı

EBA kurs başvuruları öğretmenler için başladı. EBA kurs başvurularını öğretmenler 4 Şubat ve 10 Şubat tarihleri arasında yapabilecekler. Başvurular MEBBİS ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfaları üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte 2019 EBA öğretmen kurs başvuru kayıt ekranı...

EBA giriş nasıl yapılır?

EBA sistemine giriş, http://www.eba.gov.tr/ adresi üzerinden yapılır. Belirtilen internet adresinde üst menüde sol tarafta yer alan “EBA DERS” sekmesine tıklayın. Daha sonra açılan pencerede e-Devlet bilgileri, Mebbis bilgileri, öğrenci bilgileri, açık öğretim bilgileri ve EBAKOD ile giriş yapılabilir.

EBA e-kurs başvuruları nasıl yapılacak?

EBA öğrencilerin okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak eğitimlerine destek olacak materyalleri sunmayı amaçlamaktadır. Peki elektronik ortamda verilen EBA kursları ne zaman başlayacak? EBA'ya kayıt olmak isteyen tüm öğrenciler haberimizin içeriğinden e-kurs ekranına ulaşabilir, Eğitim Bilişim Ağı ile ilgili tüm detayları öğrenebilir.

EBA başvuru ekranı

https://e-kurs.eba.gov.tr/ adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

EBA DYK başvuru tarihleri

DYK kurs öğretmen başvuruları 4 Şubat ve 10 Şubat tarihleri arasında alınıyor. Öğrenci başvuruları ise 11 Şubat ve 17 Şubat tarihleri arasında alınacak. Kurslar 25 Şubat tarihinde başlayacak.

EBA öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler, bu işlemleri MEBBİS ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfaları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Öğretmenler, branşları kapsamında okutabilecekleri dersler için kurs başvurusu yapabilecek. Ayrıca öğretmenler, atama branşları ile okutabilecekleri farklı branşlara da başvuruda bulunabilecek.

Görevlendirme kayıtlarında yer alan üç kurs merkezine kadar tercih yapabilecek olan öğretmenler, dilerlerse “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” seçeneğini işaretleyerek, ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilecek.

DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılacak.

İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilecek. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak değerlendirilecek. Başvuru esnasında sisteme girdiği bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilemeyecek.

Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilecekler.

E okul'a giriş nasıl yapılır?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

E okul takdir teşekkür hesaplamada yeni sistem

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

10 günlük devamsızlıkta aileye yazı gidecek

Yeni yönetmelik değişikliğinde yer alan bir diğer husus ise 10 günlük mazeretsiz devamsızlık oldu. Değişikliğe göre 10 gün ve üzerinde mazeretsiz devamsızlık ve toplamda 30 gün devamsızlığına sahip olan öğrenciler, başarısız sayılarak ailelerine bildirilecek.

E okul vbs 2019 giriş yapma

Öğretmen ve idareciler E-Okul yönetim bilgi sistemi ile öğrencilerin ve okul bilgilerinin çok daha etkin ve merkezi bir sistemde yönetimi, girişi ve düzenlemesi gibi işlemleri daha pratik şekilde gerçekleştirebilmeleri sağlanırken E-Okul veli bilgilendirme sistemi ise çocuğunuz ile ilgili olan güncel eğitim bilgilerine pratik şekilde ulaşabilmenize yardımcı oluyor. E-Okul yönetim bilgi sistemi ile öğretmen ve idareciler tarafından okul ve öğrenci bilgilerinin merkezi bir sistem içerisinde hatasız ve güncel olarak düzenlenebilmesine yardımcı oluyor. Dijital ortamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi, internet dünyasında bulunan E-Okul internet sayfasında öğretmen ve idareci giriş bölümünden yapılabiliyor.

E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi işlemleri öğretmen ve idarecilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen 'kullanıcı adı' ve 'şifre' bilgilerini girerek yapılabiliyor. Öğretmen ve idareciler E-Okul yönetim bilgi sistemi ile birlikte idareciler okula dair öğrenci dosyası girişi, düzenlemesi ve güncellemesi, öğrenci fotoğraf girişi ve güncellemesi, nakil kaydı işlemleri, kayıt işlemleri, gelişim raporları, haftalık ders programı hazırlığı ve derslere giren öğretmen bilgisi gibi işlemler gerçekleştiriliyor. E-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde öğretmenler ise öğrencilerin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, gelişim raporları ve performans notları gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor

E okul girişi nasıl yapılır?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş için birçok erişim yöntemi bulunmaktadır. Masaüstü bilgisayarla sağlanabilen erişimin yanı sıra cep telefonlarında yer alan tarayıcılar, tabletler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan mobil uygulama üzerinden de giriş yapılabilmektedir.

TC Kimlik Numarası ve öğrenci numarasıyla kolayca giriş yapılabilen E Okul sisteminde, öğrenciye ait sınıf ve şube bilgilerine hakim olmak da önem arz ediyor. Sistem, sınıf, şube, doğum yeri gibi güvenlik sorusu sorabilmektedir.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.