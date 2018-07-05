EBA e kurs yaz dönemi başvuruları ne zaman MEB eba ücretsiz kurs başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sağladığı ücretsiz kurs hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler MEB EBA üzerinden öğrenci girişi yapılarak eba ücretsiz kurs başvurusunu yapabilirler. Öğrenciler e-kurs sistemi ile okuldan sonra da eğitim alma imkanına sahip. EBA E Kurs yaz dönemi başvuruları ne zaman eba kurs başvurusu nasıl yapılır? Yaz dönemi için 18-24 Haziran 2018 tarihlerinde alınacak. Yaz Dönemi Kursları 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak. Yaz Dönemi Kursları 19 Ağustos 2017 tarihinde bitecek.

2018 EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde kurs kaydı nasıl yapılır? EBA giriş sistemi için gereken bilgiler neler? EBA E-Kurs ayrıntıları haberimizde. EBA üzerinden yürütülen e-kurs yani destekleme ve yerleştirme kursu için EBA öğrenci girişi yapmanız gerekir. Bu şifre ise öğrenci iseniz yetkili öğretmenizden, öğretmen iseniz MEBBİS’e giriş yapıp oradan istemeniz gerekiyor. Özel okul öğrencileri, bu programın sadece şifre gerektirmeyen bölümlerinde faydalanabiliyor. Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman açılan sayfadan kendi durumunuza uygun yere tıklayıp giriş yapmanız gerekiyor.