Ek ders almak için daha önce 23 Eylül tarihinde biteceği bildirilen e Kurs öğrenci başvuruları gelen talepler doğrultusunda 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 23:59 kadar uzatıldı. Okullarda aldıkları eğitimlere ek olarak destekleme kursları almak isteyen öğrenciler DYK kurslarına başvuruda bulunuyor. Kurs sınıflarının oluşturulmasının ardında 30 Eylül itibariyle kurs eğitimi başlayacak. Peki, EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır?

EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır?

Açık öğretim okullarında eğitim hayatına devam edenler, e-Devlet'ten e-Kurs Modülü'ne giriş yapabilir ve kullanıcı adı, şifre bilgileriyle başvuru yapabilirler. Öğrenciler kurs merkezinin belirlediği dersler ve kurs talebinde bulunan öğretmenlerden tercih yaparak başvuruda bulunabilir.

Aşapıdaki bağlantıda bulunan link üzerinden giriş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

EBA DYK E-KURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA DYK kursları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 2020 resmi takvimine göre, DYK Kursları için 24-29 Eylül tarihlerinde ise sınıflar oluşturulacak ve kurslarda dersler 30 Eylül tarihinde başlayacak.

DYK kursları 7 Haziran tarihinde sona erecek.