EA ile kodlanan eski polise 7.6 yıl hapis

Kayseri’de, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve ‘EA’ kodu ile fişlenen eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık K.A. ile avukatı hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç polis K.A.’nın ‘EA’ kodu ile fişlendiği tespit edildi.

FETÖ’ye üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilenler anlamına gelen ‘EA’ kodunda ismi geçen tutuklu sanık K.A. mahkemede yazılı savunma vererek, “Asla bu suçlamayı kabul etmiyorum. Vatan, millet ve devletim için görev yaptım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık K.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın infazı kesinleşinceye kadar tahliyesine karar verildi.