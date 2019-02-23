E5’te 11 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var IHAAW031651-ASA/23-02-2019- E5’te 11 araç birbirine girdi.

IHAAW031651-ASA/23-02-2019- E5’te 11 araç birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var23.02.2019 03:16:51TSINNNN

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