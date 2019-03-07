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E5 ve TEM’e alternatif tünel ağı

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul trafiğine çözüm olacak projelerinin detayları belli olmaya başladı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:15
E5 ve TEM’e alternatif tünel ağı

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul trafiğine çözüm olacak projelerinin detayları belli olmaya başladı.


İstanbul trafiğini rahatlatmak için Sarıyer’den TÜYAP’a, Kuzey Marmara Otoyolu’na kadar bir tünel ağı kurulacak. Ayrıca D100 ve TEM’e alternatif 18 tünel yapılacak. Buna göre projenin şu an devam eden etabı 14.2 kilometre, planlanan etabı ise 92.2 kilometreden oluşuyor. Tüneller sayesinde araçlar yılda 2.5 milyon kilometre daha az yol yapacak. Trafikte ise 50 bin saat daha az kalacak. Günlük toplam yakıt tasarrufu 832 bin TL olacak.


Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D100 ve TEM’e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedefleniyor. Böylece en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe’den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiği azaltılması amaçlanıyor.



Planlanan tüneller


Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa/Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre


Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli: 5.57 kilometre


Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı)-Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Tüneli: 6 kilometre


Güngören-Esenler (Çinçin Deresi)-Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Tüneli: 5 kilometre


Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu)-Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Tüneli: 5.6 kilometre


Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu)-Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Tüneli: 5.92 kilometre


Küçükçekmece (Gümrük Yolu)-Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü: 1.9 kilometre


Avcılar-Esenyurt (Haramidere) Tüneli: 1.9 kilometre


Esenyurt (Haramidere)-Büyükçekmece (TÜYAP) Tüneli: 11.78 kilometre


Levazım-Armutlu Tüneli: 7.11 kilometre


Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 4.82 kilometre


Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 1.78 kilometre


Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 4.51 kilometre


Göztepe-Bostancı Tüneli: 10.2 kilometre


Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14.1 kilometre



Yapımı Devam Eden Tüneller 14.2 kilometre


Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 7.45 kilometre


Libadiye-Çamlıca Tüneli: 3.70 kilometre


Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa C. Tüneli (Tek Tüp): 0.80 kilometre


Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli: 3 kilometre

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:15
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