0553 313 94 23

e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 20 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/3 (İngilizce) için başvurular, bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar alınacak

27 Mart 2019 Çarşamba 15:20
e-YDS başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/3 (İngilizce) için başvurular, bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-YDS 2019/3 İngilizce alanında, 20 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Cevaplama süresi 180 dakika olacak sınavda adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar sınav başvurularını bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısının e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olması nedeniyle, bu sınavda kontenjan Ankara'da 3 bin 50, İstanbul'da 432 ve İzmir'de 112 olacak.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

e-YDS elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-Sınavı hazırlandı. ÖSYM'nin duyurusunda bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu hatırlatıldı.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2019/3 İngilizce Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinde erişebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:20
  1. başvuru
  2. Elektronik Yabancı Dil Sınavı
  3. e-YDS 2019/3 (İngilizce)
  4. ÖSYM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seden Bozbey kadın dernekleriyle buluştu
    1. Seden Bozbey kadın dernekleriyle..
    2. İdrar yollarındaki darlığa stentli..
    3. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    4. BAKKA Çelik Kümelenme Projesi için..
    5. GMİS’te devir teslim töreni, Hakan..
    6. Bekçiler hırsızlara göz açtırmıyor
    7. Döviz kurları
    8. FETÖ’den gözaltına alınan komiser..
    9. Denizli'deki deprem
    10. Üniversitelerarası 2. Lig Futsal..
    11. Fatsa Belediyespor’da alarm
    12. İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı
    13. Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam..
    14. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    15. Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program"..
    16. Engelli derneğinden tekerlekli..
    17. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    18. Göztepeli futbolcular depremzede..
    19. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    20. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    21. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    22. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    23. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    25. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    26. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    27. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    28. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    29. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    30. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek