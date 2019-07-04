e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça sınav giriş belgesi sorgula

e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça sınava giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan bu duyuru, adayları arayışa geçirdi. Peki e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça Sınavı giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça Sınav giriş belgesi sorgulama

e-YDS sınavlarına başvuruda bulunan adayları ilgilendiren duyuru yayımlandı. Merakla araştırılan e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça sınava giriş belgeleri açıklandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

E-YDS 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça Sınavı ne zaman?

e-YDS 2019/9 Arapça/Rusça sınavı 7 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Sınavdan 12 – 36 saat sonrasında ( önceki sınavlarda yapılan uygulama ) adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sitesinden bağlanarak ( https://sonuc.osym.gov.tr ) öğrenebilirler.

e-YDS'de kaç soru sorulur?

Sınav, YDS’ de olduğu gibi çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmaktadır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

e-YDS'ye yılda kaç kez girilebilir?

e-YDS nerdeyse her ay yapılmaktadır. Tarihler için ÖSYM'nin sitesine bakınız.