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"e-Tapu anket" uygulamasıyla vatandaşın memnuniyeti ölçülecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin verdiği hizmetten vatandaşın memnun kalıp kalmadığı, "e-Tapu anket" uygulamasıyla takip ediliyor- Uygulama kapsamında herhangi bir tapu işleminin ardından işlem yapan vatandaşlara, e-Devlet üzerinden SMS yoluyla ulaşılıyor- Vatandaş işlemi yapıldıktan sonra ankete katılarak, 4 soruda kendisine verilen hizmetin kalitesini değerlendiriyor

25 Ocak 2019 Cuma 11:13
"e-Tapu anket" uygulamasıyla vatandaşın memnuniyeti ölçülecek

ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin verdiği hizmetten vatandaşın memnun kalıp kalmadığı, "e-Tapu anket" uygulamasıyla takip ediliyor.

Türkiye genelindeki tüm tapu işlemleri, kamuda bir ilk olan "iş zekası platformu" ile anında izlenirken, günlük, yıllık şeklinde il ya da ilçe bazında her bilgiye anında ulaşılıyor.

Saniyede 1, yılda 8 milyonun üzerinde tapu işlemi yapılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, bilişim altyapısıyla vatandaşlara daha şeffaf, hızlı ve kaliteli hizmet vermek için 2 ay önce "e-Tapu anket" uygulaması başlatıldı.

"Ölçülemeyen şey yönetilemez" ilkesiyle çalışılan kurumda, uygulama sayesinde bilgilerden elde edilen veriler, hizmet kalitesini geliştirmek için kullanılacak.

- "Memnuniyet" anketi

Daha iyi yönetim için vatandaş memnuniyetini ölçmeye önem verilirken, vatandaşlar söz konusu uygulamayla e-Devlet üzerinden "memnuniyet" anketine katılabilecek.

Buna göre, e-Devlet'ten tüm tapu müdürlüklerinde vatandaşa verilen hizmetler, "e-Tapu anket" uygulamasıyla takip ediliyor.

Uygulama kapsamında herhangi bir tapu işleminin ardından işlem yapan vatandaşlara, e-Devlet üzerinden "SMS" yoluyla ulaşılıyor. Vatandaş işlemi yapıldıktan sonra ankete katılarak, 4 soruda kendisine verilen hizmetin kalitesini değerlendiriyor. Tapu personelinin hizmet kalitesi, vatandaş tarafından "e-Tapu anket" uygulamasıyla puanlanıyor.

Hizmet alan vatandaşların doldurduğu anketin sonuçları iş zekası platformuna aktarılarak, sürekli gelişme ve yenilenme için rehber oluşturmak için kullanılacak.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:13
  1. "e-tapu anket" uygulaması
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  4. Tapu'dan memnuniyet anketi

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