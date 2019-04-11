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E-Spor tutkunları biraraya geldi

E-spor turnuvası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

11 Nisan 2019 Perşembe 17:09
E-Spor tutkunları biraraya geldi

E-spor turnuvası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.


Yönetim hizmetleri JLL Türkiye tarafından yürütülen Starcity Outlet’te düzenlenen “Player’s Arena” E-spor turnuvasında, Ömer Faruk Aksay birinci, oldu.


Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, “İyi bir noktadayız. E-Spor farkındalığı her geçen gün artıyor. Federasyon olarak bu tip etkinlikleri önemsiyoruz. Doğurgan bir spor dalı olduğumuzu söyleyebilirim. Lisanslı sporcu sayımız gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde bu alanda oldukça yetenekli sporcularımız var. Türkiye’yi E-Spor alanında dünyada iyi bir noktaya taşımayı kendimize görev edindik” şeklinde konuştu.


E-spor turnuvasına ev sahipliği yapan Starcity Outlet’in Müdürü Mert Tekeli ise “Ziyaretçilerimizin buraya sadece alışveriş için değil, aynı zamanda keyifli vakit geçirmeleri için de gelmelerini istiyoruz. Bu bağlamda ziyaretçilerimizin taleplerini ve beklentilerini dikkate alarak etkinlikleri organize ediyoruz. Türkiye’de yaklaşık 3,4 milyon izleyicisi olan E-Spor bugün her yaş grubuna hitap eden ve büyük rekabete sahne olan bir platform. İstedik ki E-Spor oyuncuları bu rekabeti daha sosyal bir ortamda yaşasın. Amacımız katma değeri yüksek olan etkinliklere imza atmak. Bugün gördük ki AVM’mizde düzenlendiğimiz turnuva hem katılımcıların hem izleyenlerin hem de iş ortaklarımızın yüzünü güldürdü” dedi.


Türkiye’de yaklaşık 32 milyon PC/Mobil/Konsol oyuncusu bulunuyor. 3,4 milyon kişi ise aktif E-Spor izleyicisi konumunda. Ülkemizdeki oyun pazarının büyüklüğü yaklaşık 774 milyon TL. Türkiye’deki oyuncu profilinin yüzde 69’u 15-20 yaş aralığında. Yüzde 22’si 21-25, yüzde 9’u ise 26-34 yaş grupları arasında yer alıyor. E-Spor’un dünyadaki pazar büyüklüğü ise 906 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. 2021’de bu rakamın 1,68 milyar dolar seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Şu anda 45’ten fazla ülkede ulusal E-Spor federasyonu mevcut. 2022 Asya Oyunları’nda madalya branşı olacak olan E-Spor pazarının küresel büyümesinin aralıksız süreceği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 17:09
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