LGS tercih işlemleri 1 Temmuz itibariyle alınmaya başladı. Ortaöğretimden Lise eğitimine adım atacak olan binlerce genci ve ailesini yakından ilgilendiren LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından tercih kılavuzu yayımlanmıştı. Adaylar kılavuzun yayınlanmasının ardından tercih işlemlerini nereden yapabileceklerini araştırmakta. Tercihler 1 Temmuz itibariyle başladı. Adaylar 12 Temmuz tarihine kadar LGS tercih işlemlerini e-Okul üzerinden veya imam hatipler dahil olmak üzere herhangi bir okul müdürlüğünden gerçekleştirebilecek. E-okuldan LGS tercihleri nasıl yapılır?

Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bir de bu yıl ilk kez bir tercih robotu da kullanıma sunuldu. Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.

Yerel yerleştirme tercih rehberi

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor. Listelerde her bir okulun tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgilerine ulaşılabiliyor.