e okul yeni kayıt işlemi nasıl yapılır?

Okulların açılmasına sayılı günler kala okula yeni başlayacak öğrenciler ve velilerini okul kayıt heyecanı sardı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak öğrenciler e okul VBS üzerinden ön kayıtlarını e okul üzerinden yapmakta. Peki e okul yeni kayıt nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği e-okul veli bilgilendirme sistemi milyonlarca öğrencinin cep karnesi niteliğinde zira e-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde okula yeni başlayacak öğrencilerin ön kayıtları e okul üzerindan yapılacak. e okul, hem veli hem de öğrenci tüm eğitim öğretim yılı boyunca aldığı notları bu sistem sayesinde görmekte. E-okul veli bilgilendirme sistemine (VBS) bir tıkla giriş yapılarak yaklaşmakta olan yıl sonu karne notlarını dakolaylıkla görebilirsiniz. MEB’in öğrencilere sağladığı e-okul öğrenci girişi ile veliler de çocuklarının hangi dersten ne not almış, hangi sınavdan başarılı hangi sınavdan başarısız not almış tüm bunları e okul veli girişi üzerinden görmektedir. Yıl sonu yaklaştğından veliler ve öğrenciler yıl sonu karne notlarını da yine e okul veli giriş üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirler.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı.Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz.

E-Okul Yeni Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır?

E-Okul yeni kayıt işlemi, okula yeni başlayacak öğrencileri yaptığı bir işlemdir. E-Okul yeni kayıt işlemi tabii ki E-Okul sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Normalde E-Okul sistemine giriş yaparken kullanılan şeyler, öğrenci okul numarası ve öğrenci TC kimlik numarasıydı. Fakat okula yeni kayıt yapılırken normal olarak öğrenci okul numarasını bilmiyor olabilir. Bu nedenle sistem, öğrenci o okulu kazandığı anda otomatik olarak öğrenciyi okula gelecek gibi farzettiği için, bu durum sıkıntı çıkarmayacaktır. Ayrıca bahsettiğimiz bu ön kayıt işlemi, aynı zamanda kesin kayıt anlamına da gelmektedir. Yani öğrenci ön kayıt yaptırdıktan sonra ayrıca bir evrak işi ya da ücret ödemesine gerek duymadan, daha sonra okul müdürüne yapacağı bir beyan ile birlikte, kayıt işlemini tamamlayabilir.