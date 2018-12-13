e okul veli girişi (VGS) takdir teşekkür hesaplama (5. 6. 7.8. 9. 10. 11. sınıf) 

Öğrenciler yarıyıl tatilinin yaklaştığı şu günlerde, hem yazılı hem de sözlü sınavına tabi tutulmakta. 21 Ocak'ta 15 tatiline girecek olan öğrenciler bir yandan da sınavlarda aldıkları ders notlarını merak ediyor. Hem veli hem de öğrenciler yarı yıl karne notlarını merak etmeye başladı. Karne sonuçlarını görmek isteyen veli ve öğrenciler e-Okul veli bilgilendirme sistemi olarak bilinen VBS üzerinden öğrencilerin tüm notlarını görme imkanına sahip olmaktalar. E okul veli girişi ile (VGS) takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği e-okul veli bilgilendirme sistemi milyonlarca öğrencinin cep karnesi niteliğinde zira e-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde hem veli hem de öğrenci tüm eğitim öğretim yılı boyunca aldığı notları bu sistem sayesinde görmekte. E-okul veli bilgilendirme sistemine (VBS) bir tıkla giriş yapılarak yaklaşmakta olan yıl sonu karne notlarını dakolaylıkla görebilirsiniz. MEB’in öğrencilere sağladığı e-okul öğrenci girişi ile veliler de çocuklarının hangi dersten ne not almış, hangi sınavdan başarılı hangi sınavdan başarısız not almış tüm bunları e okul veli girişi üzerinden görmektedir. Yıl sonu yaklaştğından veliler ve öğrenciler yıl sonu karne notlarını da yine e okul veli giriş üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirler.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı.Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplaması yapılarak, dönem sonunda hangi belgenin alınacağı bilgisine ulaşılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğretmenler tarafından öğrencinin tüm ders notlarının E-Okul sistemine yüklenmiş olması gerekir. Notların yüklenmesinin ardından, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi alırlar.

2019 SÖMESTR-ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 21 Ocak 2019 ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

2019 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.

2018-2019'DA ANAOKULUNA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül' de ders zili çalacak.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

16 Eylül 2019'da okullar açılacak.