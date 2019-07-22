Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile yerleştirme sonuçlarını görebiliyor. Sonuçları görmek isteyen veliler E okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır? sorusunu merak ediyor. Peki E okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır?

E okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır?

E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

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LGS Nakil takvimi

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

Veli Bilgilendirme Sistemi nedir?

Veliler, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden çocuklarının ders notları, devamsızlıkları ve sınav sonuçları gibi pek çok bilgiye ulaşabiliyor.

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine girip sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu gerekiyor. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilebiliyor.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgilerini girmek gerekiyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılıyor.

Açılan ekranda öğrenci hakkında Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer alıyor.