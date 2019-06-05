E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır? 2019 VBS giriş ekranı

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır? E okul VBS girişi araştırılıyor. E okul VSB veli bilgilendirme sistemi 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Çocuklarının notlarını merak eden veliler E okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde her şeyi görebilecekler. Peki e okul veli bilgilendirme ekranı nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

E okul Veli Bigilendirme Sistemi girişi veliler tarafından araştırılıyor. E okul VBS giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl eğitim-öğretim takvimini yayınlıyor. Bu takvime göre okulların tatil tarihleri belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran’da sona erecek. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler takdir teşekkür alıp almayacaklarını merak ediyorlar. E-okul VBS sistemi, özellikle sınav dönemlerinde sonuçları öğrenmek isteyen veliler ve öğrenciler bu sistemden faydalanıyorlar.

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E-okul VBS giriş ekranı nasıl açılır?

E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.