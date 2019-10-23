E okul hem öğrencilerin hem de velilerin devamsızlıktan, sınav sonuçlarına kadar tüm bilgilere ulaştıkları sistemdir. Özellikle veliler sık sık internetten “E okul VBS'ye nasıl girilir?” sorusunun cevabını arıyor. İşte, E okul VBS hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar…

E okul VBS nedir?

E okul VBS aslında Veli Bilgilendirme Sistemi'dir. Veliler E okul VBS sistemi sayesinde çocuklarının devamsızlıklarını, sınav notlarını, sınav tarihlerini okul tarafından yapılan duyuruları, merkezi sınavların giriş belgeleri ve tercih sonuçları gibi bilgilere ulaşabilirler.

E okul VBS'ye nasıl girilir?

Veliler ve öğrenciler; sınavlar, devamsızlıklar ve duyurular hakkında bilgi edinmek istediklerinde öncelikle e okul sistemine giriş yapmalıdır. Bunun için öncelikle akıllı telefonlarınızdan ya da bilgisayarından "eokulyd.meb.gov.tr" adresine ulaşmanız gerekiyor. E okul sistemi sitesine geldikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına gelip, istenilen bilgileri doldurmalısınız. Bu ekranda sizden; öğrencinin TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra öğrenciyle ilgili sistemde kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

E okul uygulaması var mı?

Arzu ederseniz çocuğunuzun bilgilerine daha hızlı ulaşmak için E okul uygulamasını telefonlarınıza ya da tabletlerinize indirebilirsiniz.