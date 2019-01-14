E Okul VBS giriş sistemi kapanacak mı? | E-Okul VBS giriş ekranı

e-Okul giriş sistemine özellikle karne dönemlerinde öğrencilerin büyük ilgisi oluyor. Son birkaç senedir karne dönemleri yaklaşırken sosyal medyada "e-Okul kapanacak mı?" soruları sorulmaya başlanıyor. E Okul VBS giriş sistemi kapanacak mı? İşte e Okul sistemi giriş detayları...

“E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?” KARMAŞASI

e-Okul’un karne dönemine yakın bir zamanda kapanacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. e-Okul’daki yoğunluklar sebebiyle karne dönemlerinde zaman zaman giriş güçlüğü yaşansa da yıl boyunca e-Okul’a giriş açık kalıyor ve öğrenciler bilgilerini kontrol edebiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz.

e-OKUL GİRİŞ EKRANI

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMAK İÇİN BU ŞART ÖNEMLİ

Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.