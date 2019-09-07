E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? E okul VBS işlemleri

2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girişler de sıklaştı. Veliler, e Okul sistemi üzerinden bir çok bilgiye erişim sağlayabimekte. Peki, E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? E okul VBS’de hangi işlemler yapılıyor? İşte detaylar...

E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.

E Okulda hangi işlemler yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.