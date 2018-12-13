e okul öğrenci girişi ders notları sorgula MEB VBS 2018

2018-2019 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte hem veli hem de öğrenciler ders notlarını merak etmeye başladı. Yazılı sonuçlarını ve ders notlarını görmek isteyen veli ve öğrenciler e-Okul veli bilgilendirme sistemi olarak bilinen VBS üzerinden öğrencilerin tüm notlarını görme imkanına sahip olmaktalar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği e-okul veli bilgilendirme sistemi milyonlarca öğrencinin cep karnesi niteliğinde zira e-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde hem veli hem de öğrenci tüm eğitim öğretim yılı boyunca aldığı notları bu sistem sayesinde görmekte. E-okul veli bilgilendirme sistemine (VBS) bir tıkla giriş yapılarak yaklaşmakta olan yıl sonu karne notlarını dakolaylıkla görebilirsiniz. MEB’in öğrencilere sağladığı e-okul öğrenci girişi ile veliler de çocuklarının hangi dersten ne not almış, hangi sınavdan başarılı hangi sınavdan başarısız not almış tüm bunları e okul veli girişi üzerinden görmektedir. Yıl sonu yaklaştğından veliler ve öğrenciler yıl sonu karne notlarını da yine e okul veli giriş üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirler.

E okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı.Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz. E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplaması yapılarak, dönem sonunda hangi belgenin alınacağı bilgisine ulaşılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğretmenler tarafından öğrencinin tüm ders notlarının E-Okul sistemine yüklenmiş olması gerekir. Notların yüklenmesinin ardından, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi alırlar.