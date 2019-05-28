Okulların kapanması için gün sayan öğrenciler bir yandan da e okul sistemini takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullar bu yıl 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanacak. Peki, e okul sistemi ne zaman kapanacak? e okul ne zaman kapanacak? e okul vbs not girişi ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

e okul ne zaman kapanacak?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 14 Haziran 2019’dan birkaç gün önce erişime kapatılması bekleniyor.

e-okul vbs giriş ekranı

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.