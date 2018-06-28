e Okul LGS tercihleri MEB lise taban puanları

Liselere Giriş Sınavı yani 2018 LGS sınav sonuçlarının 26 Haziran Salı günü açıklanmasının ardından binlerce öğrenci LGS tercihleri için LGS 2018 tercih kılavuzunda LGS 2018 tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri merak ediyor. İşte Okul LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS tercih yapma sayfası

Liselere Giriş Sınavı yani 2018 LGS sınav sonuçlarının 26 Haziran Salı günü açıklanmasının ardından binlerce öğrenci LGS tercihleri için LGS 2018 tercih kılavuzunda LGS 2018 tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? LGS tercihleri hangi gün başlayacak ve ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) bu yıl ilk kez düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler ve veliler tercihler hakkındaki bilgileri merak etmeye başladı. 2018 LGS tercih kılavuzunu ve detaylı açıklamaları sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. LGS tercih kılavuzu 2018, Liseye giriş sınavı tercihleri nasıl yapılır, 2018 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı, LGS tercihi ne zaman yapılacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak?, LGS tercih kılavuzu 2018 MEB e-Okul, LGS kılavuzu başvuru tarihi, MEB e-Okul LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 2018, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile 2018 lise taban puanları belli oldu mu? Sorularının cevabını şu aralar en çok merek edilen konular arasında yer almakta. MEB tarafından LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Yine MEB tarafından açıklanan LGS tercih kılavuzuna göre, adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME DETAYLARI

6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

YERLEŞTİRMEDE ÖN PLANA ÇIKACAK KRİTERLER

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.