E-Okul LGS sınav sonucu sorgulama ekranı!

Liselere Giriş Sınavına giren öğrencilerin gözü kulağı MEB'e çevrildi. Zira öğrenci ve veliler, LGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? LGS sınav sonuçları 2018 MEB sonuçları ne zaman açıklayacak? LGS sınav sonuçları nereden öğrenilecek? Sorularının cevabını merak ediliyor. MEB LGS SINAV sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr üzerinden açıkladı.

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2018 LGS sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapılmıştı. İki bölüm halinde yapılan LGS sınavı ilk bölümde sözel alanda luşturulan 50 soruluk kısmı için 75 dakika, sayısal bölümden oluşan ikinci bölüm ise 40 soruyla 60 dakika sürdü. LGS sınavında ter döken yaklaşık 1 milyon 8. Sınıf öğrencisi 2018 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. MEB LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu. Ancak MEB sondakika yaptığı açıklamada LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin değiştiğini açıklamıştı. MEB 2018 LGS sınav sonuçlarının 26 Haziran 2018 açıklanacağını duyurmuştu. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi internet sitesinde (meb.gov.tr) erişime açıldı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

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