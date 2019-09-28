E okul girişi nasıl yapılır? E okul VBS giriş ekranı devamsızlık öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hizmete sunulan e okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrencilerin not durumları ve devamsızlık günleri hakkında birçok bilgiye erişim sağlıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile beraber "e okul VBS girişi nasıl yapılır? sorusu da veliler tarafından en araştırılyor. Peki, e okul VBS ekranından hangi bilgiler öğrenilir? E okula nasıl giriş yapılır? İşte E okul VBS ile ilgili detaylar...

E Okul'da hangi bilgiler var?

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.

E okul girişi nasıl yapılır?

Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.

E okul girişi için tıklayınız

E okul şifresi nasıl değiştirilir?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş'

E okul uygulaması hakkında merak edilenler

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır.

Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi mobil uygulama dükkanlarında (meb, okul, e-Okul, meb e-Okul) anahtar kelimeleriyle bulunabiliyor ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Sisteme giriş yapmak için önce öğrencinin T.C. Kimlik No ve okul numarası yazılıyor. İlk kez giriş yapıldığında velinin karşısına, rastgele seçilmiş öğrenci fotoğrafları geliyor. T.C. kimlik numarası, okul numarası yazıldıktan sonra öğrencinin fotoğrafı seçiliyor. Daha sonra velinin karşısına güvenlik için bir soru geliyor. Soruya doğru cevap verildiğinde VBS'ye giriş sağlanıyor.