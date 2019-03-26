E- Okul giriş ekranı sorgulama | VBS not bilgisi devamsızlık 2019

E-Okul VBS giriş ekranında öğrenciler devamsızlık bilgilerin ve not bilgilerin sorgulamaya başladı. Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı karne notu ve devamsızlık hesaplamaları merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler yıl sonu notlarını VBS üzerinden sorgulayacak. İşte e-okul VBS giriş ekranına dair detaylar...

e-Okul VBS sistemine nasıl girilir?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ taraa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır. Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.